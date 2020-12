Die 3. Internationale Konferenz über Öl, Gas und Petrochemie in Boushehr eröffnet

Boushehr (IRNA) - Am Montag wurde die 3. Internationale Konferenz für Öl, Gas und Petrochemie in Boushehr eröffnet, die von der Universität des Persischen Golfs in Boushehr organisiert wurde und Vorträge aus 15 Ländern präsentiert.

Der Exekutivsekretär dieser alle zwei Jahre stattfindenden internationalen Konferenz über Öl, Gas und Petrochemie sagte: „An dieser zweitägigen wissenschaftlichen Konferenz, die aufgrund des Coronavirus online stattfindet, haben 180 wissenschaftliche Artikel aus dem Iran, Indien, Irak, Frankreich, Ghana, Rumänien, Kanada, Österreich, Nigeria, England, Schottland, Japan, Deutschland, Malaysia und Kasachstan teilgenommen.“ „Die indische Universität für Erdöl- und Energiestudien (UPES) ist der Hauptpartner der Persian Gulf University bei der Organisation dieser internationalen Veranstaltung“, fügte er hinzu.