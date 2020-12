Qazvin wird zur Hauptbasis für den Export von Zierfischen in Iran

Iraj Rahmani erklärte am Sonntag in einem Gespräch mit IRNA, die weltweit größte Industrieanlage für die Zucht und Produktion von Zierfischen mit einer Kapazität von 30 Millionen Fischen werde in Kürze in der Stadt Qazvin in Betrieb genommen.

Er fügte hinzu, dass jährlich etwa 2 Millionen Zierfischstücke aus der Provinz ins Ausland exportiert werden.

Er nannte die Türkei, Afghanistan, Georgien, die Republik Aserbaidschan und die Länder des Persischen Golfs als Hauptexportziele für Zierfische der Provinz Qazvin.

Ihm zufolge werden in der Provinz Qazvin jährlich 27 bis 30 Millionen Zierfischstücke produziert.

Im vergangenen Jahr wurden in der Provinz Qazvin etwa 30 Millionen Zierfischstücke hergestellt.