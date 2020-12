Alireza Faghani zum besten Schiedsrichter im Asien gewählt

Laut Angaben des Internationalen Verbands für Fußballgeschichte und -statistik wurde Faghani, der 42-jährige Schiedsrichter, der in der A-League pfeift, als bester Schiedsrichter im AFC-Team ausgezeichnet.



Zuvor wurde auch erklärt, dass unter den Spielern von "AFC Men Team of the Year 2020" ist der iranische Strömer, Sardar Azmoun, vertreten.



Azmoun beendete eine weitere glänzende Saison für Zenit St. Petersburg und wurde zum Torschützenkönig der russischen Premier League (RPL) gewählt. Er erzielte 17 Tore für die russischen Giganten.