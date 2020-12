Zarif warnt Trump vor seinen jüngsten Projektionen

Mohammad Javad Zarif veröffentlichte in dieser Nachricht am Donnerstagmorgen auch die Twitter-Nachrichten, in denen Trump, der frühere US-Präsident Barack Obama, beschuldigt wurde, versucht zu haben, den Iran anzugreifen.

Trump kündigte 2012 in einer Twitter-Nachricht an die Republikaner an: „Lassen Sie Obama nicht die Iran-Karte spielen, um einen Krieg zu beginnen, um gewählt zu werden. Sind Sie vorsichtig, Republikaner!.“

Zarif fügte seiner Nachricht auch ein Bild hinzu, um mit Trump in seinen eigenen Worten zu sprechen.