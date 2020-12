„Kanada hat das Weiße Haus sehr unterstützt, indem es keine Drogen in den Iran geliefert hat“

„Ich lade den kanadischen Außenminister zur diplomatischen Etikette und zur Anerkennung seiner Würde ein“, erklärte Saeid Khatibzadeh.

In seiner wöchentlichen Pressekonferenz warnte er, dass der Außenminister und die Regierung von Kanada für ihre Handlungen verantwortlich gemacht werden sollten.

In Bezug auf einige Erklärungen zu den Bedingungen für die Rückkehr der Vereinigten Staaten zum Atomabkommen sagte er: „Die Vereinigten Staaten verletzen ihre Verpflichtungen aus der Resolution 2231 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (UNSC) und müssen zu ihren Verpflichtungen aus dem Atomabkommen zurückkehren.“

In Bezug auf die Sabotageaktionen der Länder der Region in Bezug auf die Zukunft des Atomabkommens betonte er: „Der Iran ist ein Nachbar von 15 Ländern im Norden, Westen, Osten und am Persischen Golf. Alle Länder in der Region sind Freunde des Iran und wir haben sehr enge Beziehungen zu ihnen, mit Ausnahme von Saudi-Arabien.“