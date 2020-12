Iran ist der 18. größte Aluminiumproduzent der Welt

„Wie von der iranischen Aluminiumoxidfirma angekündigt, werden die nachgewiesenen Bauxitreserven in Iran auf etwa 25 Millionen Tonnen geschätzt“, fügte er hinzu.

Aluminium ist nach Eisen das am häufigsten verwendete Metall, und Bauxit ist das weltweit wichtigste Material für die Herstellung von Aluminium.

Laut internationaler Statistik wurden die globalen Bauxitreserven im Jahr 2019 auf 55 bis 75 Milliarden Tonnen geschätzt, davon 32 Prozent in Afrika, 23 Prozent in Ozeanien, 21 Prozent in Südamerika und die Karibik, 18 Prozent in Asien und 6 Prozent in anderen Teilen der Welt.