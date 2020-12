Iran fordert EU nachdrücklich auf, die Wirksamkeit von INSTEX nachzuweisen

In seinem Brief an den UN-Generalsekretär António Guterres und den Vertreter Südafrikas bei den Vereinten Nationen und Vorsitzenden des Sicherheitsrates Jerry Matjila ging Takht-e Ravanchi auf die Einschätzung des Iran zum 10. UN-Bericht zur Resolution 2231 des VN-Sicherheitsrates ein.

Auf der Grundlage der Resolution 2231 des VN-Sicherheitsrates muss der Generalsekretär der Vereinten Nationen alle sechs Monate einen Bericht über die Umsetzung der Resolution vorlegen.

Diese Sitzung findet am Dienstag statt.

Er sagte, Washington verstoße gegen das iranische Atomabkommen.

Er betrachtete die Reduzierung der iranischen Nuklearverpflichtungen als eine Folge der Verletzung des Abkommens durch andere Parteien und in Übereinstimmung mit den Rechten des Iran im Rahmen des Atomabkommens.

In Bezug auf das Versprechen der europäischen Länder, die Fortsetzung der im Atomabkommen geplanten Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran und die Einrichtung des Instex-Finanzsystems sicherzustellen, betonte er, dass dieses System seine Effizienz nach zwei Jahren unter Beweis stellen müsse.