Yalda-Nacht wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr online gefeiert

In der Yalda-Nacht finden sich Freunde und Verwandte in den Häusern der Ältesten zusammen, wo sie die Nacht über gemeinsam feiern. Aber in diesem Jahr wird diese Nacht aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus online gefeiert.

Iraner essen traditionelle Speisen, darunter Wassermelonen und Granatäpfel. Neben zahlreichen traditionellen Speisen ist das Vortragen von Versen aus dem Diwan des großen iranischen Dichters Mohammad Schams ad-Din Schirazi oder Hafez (bekannt als Hafis) eine geliebte Tradition.