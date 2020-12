Teheran (IRNA) - Ein Verantwortlicher der Weightlifting Federation erklärte am Montag, dass iranische Gewichtheberinnen an den nächsten Weltwettbewerben in Saudi-Arabien teilnehmen werden.

Maryam Monzami erklärte, dass das iranische Gewichtheben-Team an den IWF-Junior*innen-Weltmeisterschaften 2021 teilnehmen wird, die vom 5. bis 18. März 2021 in Jeddah stattfinden werden. Das Gewichtheben-Team der Jugendlichen und Erwachsenen wird auch an dem Wettbewerb teilnehmen.