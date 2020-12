185.000 Tonnen Waschmittel Irans in Länder der Region exportiert

„Die Identifizierung von Exportdestinationen auf internationalen Märkten und in Ländern in der Region im Bereich Gesundheitsprodukte spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Exporte dieser Produkte während der Epidemie des Coronavirus“, betonte sie am Sonntag.

„In diesem Zeitraum wurden die meisten Exporte in den Irak, nach Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Aserbaidschan, China, Usbekistan, in die Türkei, nach Kasachstan und nach Indien exportiert, so dass insgesamt etwa 97% der gesamten Exporte dieses Sektors in diese Länder exportiert wurden“, fügte Ataei hinzu.