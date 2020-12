Lawrow: Atomabkommen mit Iran kann nicht überarbeitet werden

Lawrow machte diese Bemerkungen in einem exklusiven Videokonferenzinterview mit IRNA und dem Rundfunkfernsehen der Islamischen Republik Iran (IRIB), in dem er betonte, dass Moskau Teherans Positionen zum JCPOA unterstützt und sie für konstruktiv hält.

US-Position zu JCPOA ist nicht konstruktiv

„Wir glauben, dass die Position der USA in Bezug auf JCPOA nicht konstruktiv ist. In den USA gibt es einige Parteien, die das Abkommen zerstören wollen“, sagte Lawrow und hob hervor: „Trotz aller Provokationen der Vereinigten Staaten hat Iran seine grundlegendsten Verpflichtungen aus JCPOA weiterhin erfüllt und respektiert auch das Zusatzprotokoll und das Schutzabkommen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), das in der gesamten internationalen Gemeinschaft großen Respekt und Bewunderung hervorruft.

In Bezug auf die westlichen Sanktionen gegen Iran sagte der russische Außenminister: „Wir lehnen diese einseitigen Sanktionen nicht nur ab, sondern unterstützen die Islamische Republik mit konkreten Maßnahmen“.

Mord an Dr. Fakhrizadeh war ein Versuch, der die Region destabilisiert

Lawrow verwies auch auf die jüngste Ermordung des Präsidenten der Organisation für Forschung und Innovation des Verteidigungsministeriums, Mohsen Fakhrizadeh, und betonte: „Wir glauben, dass dieses Attentat eine Provokation war, die darauf abzielte, die Region zu destabilisieren. Und deshalb haben wir diesen Mord entschieden verurteilt“.

Anstieg des Handelsvolumens zwischen Iran und Russland

In einem anderen Teil seiner Erklärungen hob Sergej Lawrow den deutlichen Anstieg der wirtschaftlichen und kommerziellen Zusammenarbeit zwischen Teheran und Moskau hervor und sagte, dass das Handelsvolumen im vergangenen Jahr um mehr als 20 Prozent gestiegen sei und im ersten Halbjahr in diesem Jahr nach der Verbreitung von Coronavirus um 8%.

Er verwies auch auf das Präferenzabkommen zwischen Iran und der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) und stellte fest: „Die Vereinbarung ist seit etwas mehr als einem Jahr in Kraft, seit Oktober 2019. In dieser Zeit hat das Handelsvolumen zwischen Iran und der EAEU um fast 15 Prozent zugenommen, und die iranischen Exporte in die Länder der Union sind um fast 30 Prozent gestiegen“.

Iran und Russland seien zwei mächtige globale Akteure Russland, die eine führende Rolle bei der Gestaltung einer neuen Weltordnung spielen können, sagte Lawrow abschließend.