Gemeinsame Sitzung der JCPOA-Kommission wird am Mittwoch veranstaltet

Teheran (IRNA) - Die Sitzung der Gemeinsamen JCPOA-Kommission wird am Mittwoch in Anwesenheit der iranischen Delegationen und der G4 + 1-Gruppe per Videokonferenz abgehalten.

Unter dem Vorsitz der Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Helga Schmid, findet am Mittwoch die Sitzung der Gemeinsamen JCPOA-Kommission auf der Ebene der stellvertretenden Außenminister und politischen Direktoren der Außenministerien der Teilnehmerstaaten per Videokonferenz statt. Der stellvertretende Außenminister für politische Angelegenheiten, Seyyed Abbas Araghchi, wird auf der Sitzung der Gemeinsamen JCPOA-Kommission den Vorsitz der iranischen Delegation führen. Die Europäische Union hatte das Treffen zuvor angekündigt und erklärt, dass die Tagesordnung des Treffens die derzeitigen Bemühungen zur Aufrechterhaltung des JCPOA und wirksame Wege zur vollständigen Umsetzung des Abkommens durch alle Parteien sowie die Bereitschaft zum Meinungsaustausch auf Ministerebene umfassen werde. Die vorherige Sitzung der Gemeinsamen Kommission fand im September im Palais Coburg Hotel in Wien statt.