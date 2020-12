Velayati lobt Syriens Widerstand gegen Verschwörungen von Feinden

Bei seinem Treffen mit dem syrischen Außenminister Faisal Mekdad in Teheran am Montag wiederholte Ali-Akbar Velayati, dass Syrien eine sehr grundlegende und entscheidende Rolle in der Widerstandsfront spielt.



Velayati betonte: "Dieser Widerstand und diese Ausdauer haben die Achse des Widerstands in der Region gestärkt und böswillige Verschwörungen und Albträume von Feinden, insbesondere für das syrische Volk, vereitelt".

An anderer Stelle in seinen Äußerungen forderte er den Ausbau der bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern. "Die strategischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern werden von Tag zu Tag gestärkt, und dieser Prozess dient den Interessen der beiden Länder, die ernsthaft verfolgt werden sollten."