Iran steht Syrien zur Seite

Teheran (IRNA) - Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Saeed Khatibzadeh wies am Montag in einem Tweet auf den Besuch des syrischen Außenministers in Teheran hin und betonte, dass Iran im Kampf gegen den Terrorismus dem syrischen Volk und der Regierung zur Seite stehe.

"Heute empfängt Iran den neu ernannten syrischen Außenminister Faisal Mekdad auf seiner ersten Auslandsreise", schrieb Khatibzadeh auf seinem offiziellen Twitter-Account. Ihm zufolge standen die Prüfung der jüngsten Situation in Syrien, der bilateralen Beziehungen und der regionalen Zusammenarbeit auf der Agenda. "Politische Lösungen sind die einzig mögliche Option, um die aktuelle Krise zu beenden. Iran steht im Kampf gegen den Terrorismus dem syrischen Volk und der Regierung zur Seite", unterstrich Khatibzadeh.