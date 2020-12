Teheran (IRNA) - Der Sprecher des iranischen Außenministeriums gab am Sonntag bekannt, dass Faisal Mekdad nach seiner Ernennung zum neuen syrischen Außenminister auf seiner ersten Auslandsreise in Iran reisen will.

Während seines Besuchs werde Mekdad seinen iranischen Amtskollegen Mohammad Javad Zarif sowie andere Politiker der Islamischen Republik Iran treffen, fügte Saeed Khatibzade hinzu. Nach dem Tod des syrischen Außenministers Walid Al-Moallem ernannte der syrische Präsident Bashar Al Assad Faisal Mekdad am 22. November zum neuen Außen- und Auslandsminister des arabischen Landes.