Zarif zu Maas und E3: Hören Sie auf, gegen JCPOA zu verstoßen

Mohammad Javad Zarif wandte sich direkt an den deutschen Bundesaußenminister Heiko Maas und E3 und twitterte: „Bevor Heiko Maas und E3 über Iran sprechen, sollten sie diese Dinge erledigen: Sie müssen hasserfüllte Corona-Apartheid stoppen, Ihre Verpflichtungen gemäß Resolution 2231 erfüllen, aufhören, gegen JCPOA zu verstoßen, ihr bösartiges Verhalten in der Region beenden und Waffenverkauf in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar an Länder am Rande des Persischen Golfes und blinde Unterstützung von terroristischen Aktionen von Israel stoppen“.

Er machte die Bemerkungen als Reaktion auf einen Bericht der türkischen Medien „TRT World“, in dem israelische Medien zitiert wurden, dass Deutschland versprochen habe, das zionistische Regime als europäisches Land anzuerkennen.