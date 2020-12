SCO verurteilt den Mord an Fakhrizadeh

Teheran (IRNA) - Die Shanghai Cooperation Organization (SCO) gab am Donnerstag eine Erklärung ab, in der sie den Mord an dem iranischen Wissenschaftler Mohsen Fakhrizadeh verurteilte und ihn als abscheulichen Akt bezeichnete.

In ihrer Erklärung drückte die Organisation der iranischen Regierung und der Familie von Fakhrizadeh ihr aufrichtiges Beileid aus. „Die SCO verurteilt nachdrücklich alle Versuche, den Frieden in der Region sowie den Terrorismus in irgendeiner Form zu destabilisieren.“ In der Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass solche Maßnahmen nicht nur allen Normen der zwischenstaatlichen Beziehungen und internationalen Vorschriften zuwiderlaufen, sondern auch Frieden und Stabilität in einer derart volatilen Region gefährden. Die SCO äußerte die Hoffnung, dass die Täter dieses feigen Angriffs identifiziert und vor Gericht gestellt werden. Dr. Mohsen Fakhrizadeh, Direktor der Organisation für Forschung und Innovation des iranischen Verteidigungsministeriums, beschrieben von Ayatollah Khamenei als „angesehener Nuklearwissenschaftler“, wurde letzten Freitag in der Nähe von Absard, östlich von Teheran, durch einen Terroranschlag ermordet.