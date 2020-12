Die Regierung versucht, wirtschaftliche Instabilität im Land zu verhindern

Der Präsident Hassan Rohani erklärte am Dienstag, dass diejenigen, die das Ziel, die iranische Wirtschaft durch maximalen Druck zu stoppen, nicht erreicht haben, seien heute wütend über die Ruhe und den Prozess der Verbesserung der iranischen Wirtschaft.

„Obwohl diese Schwierigkeiten in der Zeit des Corona-Ausbruchs den Weg für die Regierung unebener machten, war sie relativ in der Lage, dieses Problem zu neutralisieren, und in dieser Hinsicht sollte jeder vorsichtig mit seinen Handlungen und Aussagen sein“, fügte er hinzu.

„Die Regierung hat die notwendigen Pläne mit genauen Berechnungen und auf der Grundlage der Erfahrungen im Umgang mit den Wirtschaftssanktionen gegen das Land erstellt, was eine große Leistung ist“, schloss er.