Mashhad wird Gastgeber des 8. Internationalen Kongresses für Nanowissenschaften und Nanotechnologie sein

In einem Gespräch mit IRNA fügte der wissenschaftliche Sekretär des Kongresses, Mahmoud Reza Jafari, hinzu, dass an dem Kongress die Forscher und Experten aus der ganzen Welt in den Bereichen Nanomedizin, Nanobiotechnologie, Nanophysik und Nanochemie teilnehmen werden.

Laut Dr. Mahmoud Reza Jafari werden die Professoren aus den USA, England, Deutschland und dem Iran vor dem Kongress eine Rede halten.

Gleichzeitig mit der Feier der wissenschaftlichen Veranstaltung finden verschiedene Schulungsworkshops statt.

Die Mashhad University of Medical Sciences ist das medizinische Hauptzentrum im Nordosten des Iran.