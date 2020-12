Im Iran werden jährlich 6.000 Hornhauttransplantationen durchgeführt

Dr. Mojgan Rezaei erklärte am Dsienstag in einem Gespräch mit IRNA: „Die Länder des Nahen Ostens, mit Ausnahme des Iran, sind Importeure von Hornhäuten aus europäischen Ländern und können diese nicht selbst spenden und verarbeiten, aber die iranische Zentralaugenbank macht diese Dinge seit drei Jahrzehnten gut.“

„Neben der zentralen Augenbank, haben wir kleinere Augenbanken in einigen Städten Wie Teheran, Mashhad und Shiraz, die gute Aktivitäten haben“, fügte sie hinzu.

Ihr zufolge ist Indien eines der Länder, die im Bereich der Augenbank in Asien tätig sind.

Der Iran steht in Bezug auf die Anzahl der Hornhauttransplantationen an erster Stelle in der Region und hat in Bezug auf die Qualität eine der höchsten Positionen der Welt.