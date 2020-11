Diabetes: Iran tritt dem globalen Deep-Projekt bei

Das Deep-Programm, ein globales Projekt, das von Novo Nordisk verwaltet wird, soll Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes oder Fettleibigkeit ermöglichen, ihre Erfahrungen mit Regierungsbeamten, politischen Entscheidungsträgern und Fachleuten auszutauschen.



In Iran ist das Unternehmen Novo Nordisk Pars für die Umsetzung des Programms verantwortlich.



Ungefähr acht Millionen Menschen in Iran leiden an Diabetes.