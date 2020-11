Iran fordert die Vereinten Nationen auf, das tödliche Attentat auf Fakhrizadeh zu verurteilen

In einem Brief an Ghada Fathy Ismail Waly, Exekutivdirektor des Büros der Vereinten Nationen für Drogen und Kriminalität, forderte Kazem Gharibabadi die internationale Gemeinschaft auf, die Ermordung von Mohsen Fakhrizadeh zu verurteilen, der am Freitag bei einem Terroranschlag getötet wurde.



Er sagte, es gebe eindeutige Beweise dafür, dass das israelische Regime an dem Terroranschlag beteiligt sei, zumal israelische Politiker mehrmals versucht haben, Fakhrizadeh zu ermorden.



Laut Gharibabadi stellt ein solcher Terroranschlag wie jeder andere Handlung des internationalen Terrorismus eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit dar und verstößt gegen die Grundprinzipien des Völkerrechts.



Der Botschafter betonte, dass die Ermordung von Fakhrizadeh eine Fortsetzung terroristischer Handlungen ist, die vor einem Jahrzehnt mit dem Terror mehrerer iranischer Nuklearwissenschaftler in den Jahren 2010, 2011 und 2012 begonnen haben.



Gharibabadi stellte fest, dass die Islamische Republik Iran die Ermordung des iranischen Nuklearwissenschaftlers nachdrücklich verurteilt und ihr Engagement für den Kampf gegen Terrorismus bekräftigt.