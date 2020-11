Fakhrizadeh ist ein Held der Neutralisierung von Sanktionen und Drohungen

„Die meisten Bedrohungen und Sanktionen betrafen die Nuklear- und Verteidigungsindustrie des Landes, aber Fakhrizadeh, der in diesem Bereich Macht geschaffen hatte, neutralisierte die Sanktionen in diesen Bereichen", erklärte er.

„Der Märtyrer Fakhrizadeh ist ein Symbol der Macht im Bereich Wissenschaft und Technologie. Was unsere Jugend lehrt, dass wir uns auf das verlassen müssen, was wir haben, um die Verschwörungen der Feinde zu vereiteln, und dass jeder Blick und jede Hoffnung auf Verhandlungen und diese Art von Methoden zur Aufhebung von Sanktionen falsch ist“, betonte Raeisi.

Fakhrizadeh, der Leiter der Organisation für Innovation und Forschung des iranischen Verteidigungsministeriums, wurde am Freitag von einer Reihe von Angreifern in der Stadt Absard in Damavand in der Provinz Teheran durch einen Terroranschlag getötet.