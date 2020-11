Iran wird auf die Ermordung des Wissenschaftlers Fakhrizadeh „kalkuliert und entschlossen“ reagieren

Seyyed Kamal Kharrazi verurteilte Fakhrizadehs Ermordung in einer Botschaft nachdrücklich und stellte fest, dass der iranische Wissenschaftler keine Gelegenheit verpasste, seine wissenschaftlichen Ziele mit dem Endziel zu erreichen, die Sicherheit seines Landes zu gewährleisten.

„Zweifellos wird die Islamische Republik den Verbrechern, die der iranischen Nation Mohsen Fakhrizadeh genommen haben, eine kalkulierte und entschlossene Antwort geben.“



Fakhrizadeh, der Leiter der Organisation für Innovation und Forschung des iranischen Verteidigungsministeriums, wurde am Freitag von einer Reihe von Angreifern in der Stadt Absard in Damavand in der Provinz Teheran durch einen Terroranschlag getötet.