ND AWARD 2020: Ehrenzeichen für iranischen Fotografen

Teheran (IRNA) - Der iranische Fotograf Mostafa Node wurde vom renommierten International ND AWARD Festival 2020 in England (ND Awards Photo Contest) mit dem Ehrenzeichen ausgezeichnet.

Die beiden Gewinnerfotos des iranischen Künstlers tragen den Titel "Restless Thought" und "The Road".



Mostafa wurde 1980 geboren und begann seine berufliche Tätigkeit vor 9 Jahren. Derzeit ist er ein Mitglied der International Federation of Photographic Art (FIAP).



Nodeh war zuvor auf den Festivals Doboj Salon (Schweden) und Nordic (Dänemark), dem PSA-Band des American Perspective Festival sowie anderen nationalen und ausländischen Festivals mit der Goldmedaille ausgezeichnet worden.