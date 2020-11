Iran fordert SCO auf, die Verantwortlichen für den Mord am iranischen Wissenschaftler zu verurteilen

Teheran (IRNA) - Der Botschafter der Islamischen Republik Iran in China, Mohamad Keshavarzzade, sandte einen Brief an den Generalsekretär der Shanghai Cooperation Organization (SCO), Vladimir Norov, in dem er ihn aufforderte, alle diplomatischen und rechtlichen Fähigkeiten der Organisation zu nutzen, um die Täter dieses schrecklichen Verbrechens zu identifizieren, zu verfolgen und zu bestrafen.

"Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass die internationale Gemeinschaft gestern einen weiteren Terroranschlag in Iran mit dem Martyrium eines der führenden Wissenschaftler des Landes, des Präsidenten der Organisation für Forschung und -innovation des Verteidigungsministeriums, Mohsen Fakhrizade, erlebt hat", heißt es im Brief. "Dies geschieht unter dem Schatten von Schweigen und Untätigkeit der internationalen Gemeinschaft angesichts der Normalisierung des Staatsterrorismus und der Begehung extraterritorialer Morde an Bürgern und Beamten eines unabhängigen und souveränen Landes und Mitgliedsstaates der Vereinten Nationen, was eine eindeutige Verletzung des Völkerrechts darstellt." "Eines der Hauptziele der SCO, einer deren Beobachter die Islamische Republik Iran ist, ist das kollektive Engagement der Mitgliedstaaten, Sicherheit und Stabilität in der eurasischen Region zu gewährleisten und den Bedrohungen durch den Terrorismus, Separatismus und Extremismus entgegenzuwirken", fügte er hinzu. Aus diesem Grund wurde erneut bekräftigt, dass die SCO alle als internationale Organisation verfügbaren diplomatischen und rechtlichen Kapazitäten nutzen muss, um die Täter dieses Verbrechens zu identifizieren, zu verfolgen und zu bestrafen und zu verhindern, dass sich solche Angriffe in Zukunft wiederholen.



Fakhrizadeh wurde von einer Gruppe von Terroristen bei einem Angriff in der Nähe der Hauptstadt Teheran getötet.