Ayatollah Khamenei fordert Strafe für Attentäter

In einer Botschaft am Samstag sprach Ayatollah Khamenei der Hinterbliebenenfamilie von Fakhrizadeh, seinen Kollegen sowie der iranischen Nation sein Beileid aus.



Ayatollah Khamenei forderte die verantwortlichen iranischen Behörden auf, die Täter zu identifizieren und ernsthafte Maßnahmen zu derer Bestrafung zu ergreifen.



Er betonte auch die Notwendigkeit, die Bereichen zu verfolgen, in denen der Märtyrer tätig war, um eine Unterbrechung des Entwicklungspfades zu verhindern.



Fakhrizadeh wurde am Freitag bei einem vielschichtigen Angriff mit mindestens einer Explosion und einem kleinen Feuer von einer Reihe von Angreifern in der Stadt Absard im Landkreis Damavand in der Provinz Teheran ermordet.