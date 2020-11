Zarif verurteilt den Terroranschlag auf Fakhrizadeh

Mohammad Javad Zarif sprach in einer Botschaft dem Obersten Führer des Landes, der Familie von Fakhrizadeh und allen Iraner*innen sein Beileid aus.

Er twitterte: "Terroristen haben heute den bedeutenden iranischen Wissenschaftler ermordet. Diese Feigheit - mit ernsthaften Hinweisen auf die Rolle Israels - zeigt verzweifelte Kriegstreiberei der Täter".



"Iran fordert die internationale Gemeinschaft - und insbesondere die EU - auf, ihre beschämende Doppelmoral zu beenden und diesen Akt des Staatsterrors zu verurteilen", fügte er hinzu.

Laut der veröffentlichten Erklärung des Verteidigungsministeriums wurde Fakhrizadeh am Freitag bei einem bewaffneten Zusammenstoß zwischen seinen Leibwächtern und unbekannten bewaffneten Angreifern in der Stadt Absard im Landkreis Damavand in der Provinz Teheran angegriffen. „Leider gelang es dem medizinischen Team nicht, ihn wiederzubeleben, und vor einigen Minuten wurde dieser Manager und Wissenschaftler als Märtyrer getötet.“