Leiter der Forschungs- und Innovationsorganisation des iranischen Verteidigungsministeriums durch Terroranschlag getötet

Laut der veröffentlichten Erklärung des Ministeriums wurde Fakhrizadeh am Freitag bei einem bewaffneten Zusammenstoß zwischen seinen Leibwächtern und unbekannten bewaffneten Angreifern in der Stadt Absard im Landkreis Damavand in der Provinz Teheran angegriffen.



„Leider gelang es dem medizinischen Team nicht, ihn wiederzubeleben, und vor einigen Minuten wurde dieser Manager und Wissenschaftler als Märtyrer getötet.“