Goldmedaille der Olympischen Spiele 2012 in London für iranischen Gewichtheber

Das IOC-Exekutivkomitee hielt eine Sitzung per Videokonferenz ab, in der es beschloss, unter Berücksichtigung der endgültigen Ergebnisse zum Doping einiger Gewichtheber- und Radsportler die Medaillen und Ehrendiplome der Olympischen Spiele in London neu zu vergeben.



Auf diese Weise erhält Navab Nasir Shalal die Goldmedaille in der Kategorie 105 kg und die Gewichtheber aus Polen und Usbekistan Silber und Bronze.



Die Goldmedaille des ukrainischen Gewichthebers Oleksiy Torokhtiy (105 kg) wurde nach einem positiven Dopingtest endgültig aberkannt, sodass Nasir Shalal der neue Goldträger anerkannt.



Iran gewann insgesamt sieben Gold-, fünf Silber- und eine Bronzemedaille und belegte bei den London Spielen den 12. Platz.