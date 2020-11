Iran und Russland bei der Suche nach dem Corona-Impfstoff zusammenarbeiten

„Spezialisten und Experten aus unserem Land haben Verhandlungen geführt und arbeiten mit einem russischen Impfstoffhersteller zusammen, und die Dokumentation wird derzeit überprüft“, erklärte er.



Auf formelle Einladung der russischen Seite sei ein gemeinsames Treffen geplant, fügte sie hinzu.



„Derzeit arbeiten vier Labors an dem Coronavirus-Impfstoff und haben die Weltgesundheitsorganisation bereits über ihre Fortschritte informiert. Wahrscheinlich werden ein oder zwei dieser Unternehmen in naher Zukunft mit Tests an Menschen beginnen“, sagte er.