Die iranische Hilfsorganisation "Mahak" leitet die weltweite Aufklärungskampagne über Krebs

Teheran (IRNA) - Die gemeinnützige Einrichtung zur Unterstützung krebskranker Kinder Mahak, eine der 1.100 Organisationen der Internationalen Union gegen Krebs in 170 Ländern, wurde in der Aufklärungskampagne zur Krebsbekämpfung weltweit an erster Stelle eingestuft.

Laut der Internationalen Vereinigung gegen Krebs (UICC) konkurrierten Organisationen aus Singapur, Kenia, Nigeria und Zypern mit Mahak, um die Liste anzuführen.



UICC-Studien haben gezeigt, dass die Maßnahmen, die Mahak im letzten Jahr ergriffen hat, um über Krebs zu informieren und Partnerschaften zwischen verschiedenen Gesellschaftsschichten auf nationaler, regionaler und globaler Ebene zu fördern, effizienter waren als die der anderen internationalen Institutionen.



Die Mahak Charity Institution, die sich mit der Früherkennung von Krebs befasst und weniger schmerzhafte, kostengünstigere und effektivere Behandlungen durchführt, hat ihre Bemühungen stets darauf konzentriert, das Bewusstsein in der gesamten Gesellschaft für die Notwendigkeit der Prävention von Krebs bei Kindern zu schärfen, sagte der Exekutivdirektor von Institution Arasb Ahmadian.