Iran kauft 42 Millionen Dosen Coronavirus-Impfstoffe

In Bezug auf drei Möglichkeiten, den Impfstoff zu liefern, erklärte Namaki, dass eine davon das COVAX-Zentrum und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist, dadurch das Land 16,8 Millionen Dosen für etwa 8,4 Millionen importieren will.



Der nächste Schritt wird darin bestehen, im Rahmen eines gemeinsamen Vertrags mit einem ausländischen Unternehmen rund 5,5 Millionen Dosen zu erwerben, weitere 20 Millionen Impfstoffe von einem anderen ausländischen Unternehmen.

Ihm zufolge wird insgesamt 42 Millionen Dosen Impfstoff gekauft, um etwa 21 Millionen von Menschen zu impfen.