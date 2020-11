„Venezuela wird seine strategischen Beziehungen zu Iran stärken“

In Bezug auf den jüngsten Besuch des iranischen Außenministers Mohammad Javad Zarif in Caracas sagte Jorge Arreaza in einem Interview mit IRNA, dass Iran und Venezuela die Veranstaltung der gemeinsamen bilateralen Kommission mit Teilnahme von allen Ministern aus beiden Ländern planen.

Er betonte die Bedeutung der bilateralen Beziehungen zwischen Teheran und Caracas während der gegenwärtigen Regierungen der beiden Länder und sagte: „Ich glaube, dass der venezolanische Präsident Nicolas Maduro und der iranische Präsident Hassan Rohani die Notwendigkeit betonen, sich auf bestimmte strategische Bereiche zu konzentrieren, die aufgrund der US-Sanktionen gegen die beiden Länder für unser Volk zu obersten Prioritäten geworden sind, wie die US-Sanktionen gegen Energiesektor, Ölproduktion, Warentransport und Lebensmittel, die direkt das Leben der Menschen beeinträchtigt haben“.