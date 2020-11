Zarif und Lawrow diskutieren über JCPOA und Karabach

Nach Angaben des russischen Außenministeriums haben beide Minister die aktuelle Situation in Berg-Karabach erörtert und dabei die Bemühungen Moskaus um einen unbefristeten Waffenstillstand in der Konfliktzone sowie die Notwendigkeit hervorgehoben, humanitäre Hilfe an die betroffene Zivilbevölkerung zu senden.



Zarif und Lawrow sprachen auch die aktuelle Situation in Syrien, am Persischen Golf, im Jemen und in Afghanistan an.