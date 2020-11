Der Weg zur Überwindung von Sanktionen wird zu einem guten Ergenis führen

Bei dem Treffen an diesem Dienstag mit den Präsidenten der drei Staatsmächte und anderen Mitgliedern des Höheren Rates für wirtschaftliche Koordinierung bezeichnete Ayatollah Khamenei die Sanktionen als bittere Realität und nannte sie ein Verbrechen der Vereinigten Staaten und ihrer europäischen Partner gegen die iranische Nation. "Dieses Verbrechen gegen die iranische Nation wird seit vielen Jahren aufrechterhalten, aber in den letzten drei Jahren hat es sich verschärft."

Ayatollah Khamenei betonte: " Diejenigen (westliche Länder), auf die einige ihre Hoffnung gesetzt haben, handeln feindselig gegen uns. Die innere Situation ihrer Länder ist überhaupt nicht klar, und die Probleme, mit denen sie in letzter Zeit konfrontiert waren, erlauben es ihnen nicht, zu internationalen Angelegenheiten zu sprechen und eine klare Position einzunehmen. Außerdem kann man ihren Worten nicht vertrauen oder darauf basierende Pläne machen".

Und in Bezug auf die jüngsten Äußerungen der drei europäische Länder über Iran, erklärte der Führer der Revolution: "Die Präsenz Irans in der Region oder das Problem unserer Raketen betrifft Großbritannien, Frankreich oder Deutschland überhaupt nicht, insbesondere wenn sie selbst zerstörerische Atomraketen besitzen. Erstens sollten sie ihre verheerenden Interventionen in der Region ändern, bevor sie sich zu Wort melden".