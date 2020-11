Iran exportiert Waren im Wert von 692 Millionen US-Dollar in die GUS-Staaten

Teheran (IRNA) - Der Generaldirektor des Amtes für Europa und Amerika in Wirtschaftsentwicklung-Organisation erklärte, dass Iran in der ersten Hälfte des laufenden persischen Jahres (21. März bis 21. September) Waren im Wert von 692 Millionen US-Dollar in die Mitgliedsländer der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) exportiert habe.

Laut Behrouz Olfat haben die iranischen Exporte nach Weißrussland, in die Ukraine, nach Kasachstan, Russland, Tadschikistan und Moldawien im genannten Zeitraum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erheblich zugenommen.



Der Generaldirektor fügte hinzu, dass Iran in diesen ersten sechs Monaten Waren im Wert von 811 Millionen US-Dollar importiert habe, was einem Rückgang von 2 Prozent gegenüber dem Jahr 1398 bestätigt.