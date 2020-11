Teheran (IRNA) - Der Sprecher des iranischen Zollamtes Ruhola Latifi erklärte am Sonntag, dass im Jahr 2019 rund 1.300 Autos im Wert von 5.722.007 USD in 9 Länder in neun Länder exportiert wurden.

Latifi stellte fest, dass in diesem Jahr rund 1.300 Fahrzeuge mit einem Gewicht von 1.573 Tonnen in neun Länder exportiert wurden, darunter Spanien, Hongkong, Taiwan, Syrien, die Vereinigten Arabischen Emirate, China, Irak und die Türkei. Der Irak mit 3.122.900 USD, Aserbaidschan mit 1.159.400 USD und Syrien mit 981.825 USD waren die Hauptziele.