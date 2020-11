Iran drängt auf die Aufhebung der gegen Syrien verhängten Sanktionen

In Bezug auf die Sabotage einiger Länder im Rahmen des politischen Abwicklungsprozesses in Syrien erinnerte Zarif daran, dass es in den letzten Jahren verschiedene Möglichkeiten gegeben habe, die Krise in diesem Land zu beenden, aber jedes Mal "mussten wir uns aufgrund des Boykotts einiger Länder frustrierten Anstrengungen stellen und Chancen verpassen".



Der Minister bekräftigte auch die Notwendigkeit, die grausamen und ungerechten Sanktionen gegen die Regierung und das syrische Volk aufzuheben, insbesondere jetzt, wo sie gegen die Covid-19-Pandemie kämpfen.



Pedersen seinerseits informierte Zarif über die neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem syrischen Ausschuss für die Überprüfung der Verfassung und dessen Bemühungen, so bald wie möglich ein Treffen abzuhalten.



Er lobte die Zusammenarbeit der Islamischen Republik Iran mit den Vereinten Nationen zur Lösung der seit zehn Jahren andauernden Syrien-Krise und hob Teherans Rolle im Friedensprozess hervor.