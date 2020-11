In diesem Jahr wurden 12 iranische Forscher in die Liste der am häufigsten zitierten Wissenschaftler der Welt aufgenommen, in der 6389 Forscher aus der ganzen Welt ausgewählt wurden.

Mohammad Javad Dehghani, Präsident des Islamic World Science Citation Center (ISC), sagte, das Clarity Analytics Institute (ISI) stelle jährlich die weltweit am häufigsten zitierten Forscher (Highly Cited Researchers) vor.