Der iranische Außenhandel mit Europa in den letzten sieben Monaten

In diesem Zeitraum exportierte Iran 5.605.891 Tonnen Waren im Wert von 2.066.840.538 US-Dollar in Europa.



Die Türkei ist das Hauptexportziel für iranische Waren im Wert von 1.489.372.408 US-Dollar, danach folgen Russland, Deutschland und Italien.



Insgesamt importieren 37 europäische Länder iranische Produkte, darunter Deutschland, Österreich, Bosnien und Herzegowina, Belgien, Schweiz, Dänemark, Frankreich, Spanien, Vereinigtes Königreich, Italien, Niederlande, Schweden, Slowakei und Norwegen.



Iran importierte in diesem Zeitraum Waren aus 44 europäischen Ländern im Wert von 6.741.039.303 Dollar.



Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Tschechische Republik, Schweiz, Schweden, Österreich, Belgien, Dänemark, Spanien, Irland, Kroatien, Niederlande, Portugal, Polen, Ukraine und Russland exportieren ihre Waren und Produkte nach Iran.