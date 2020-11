Vier Ringer aus Iran nehmen an der Weltmeisterschaft in Serbien teil

Teheran (IRNA) - Der Vizepräsident der Wrestling Federation of Iran, Hamid Suriyan, gab bekannt, dass das iranische Team, besteht aus vier Wrestlern und zwei Trainern, bald in Serbien abreisen wird, um an der Wrestling-Weltmeisterschaft teilzunehmen.

Hasan Yazdani (86 kg) und Kamran Qasemjani (92 kg) sind die Vertreter Irans im Freistil, während Hossein Nouri (87 kg) und Mohammad Hadi Saravi (97 kg) im griechisch-römischen Stil antreten werden.



Die WM 2020 findet im Dezember in der serbischen Hauptstadt Belgrad statt.