Iran lehnt den NYT-Bericht über den Kontakt mit dem Biden-Team ab

Einige Medien verfolgen eine gemeinsame Methode, insbesondere unter den gegenwärtigen Umständen, um auf gelben Journalismus zurückzugreifen, sagte Saeed Khatibzadeh am Freitag.



Die New York Times berichtete am Dienstag, dass Biden versprochen hatte, schnell wieder zum Atomabkommen beizutreten, das offiziell als gemeinsamer umfassender Aktionsplan (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) bekannt ist, solange Iran ebenfalls wieder die Vorschriften einhält.

In dem Bericht wurde behauptet, der stellvertretende iranische Außenminister für politische Angelegenheiten Abbas Araqchi habe versucht, die Berater von Herrn Biden durch die Vermittler weiterzuleiten, dass die Vereinigten Staaten bedingungslos in Atomabkommen zurückkehren, bevor die Gespräche wieder aufgenommen werden.

Khatibzadeh sagte, es sei ein "völlig gefälschter" Bericht, und die Zeitung werde von nun an mehr erfundene Nachrichten verbreiten.



Er stellte fest, dass die iranische Repräsentanz in New York jeglichen „direkten oder indirekten Kontakt“ zwischen iranischen und amerikanischen Diplomaten verweigert habe.