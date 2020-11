Außenminister Zarif reist nach Moskau

Maria Zakharova sagte am Donnerstag während einer wöchentlichen Pressekonferenz, Mohammad Javad Zarif werde mit dem russischen Außenminister Sergey Lavrov zusammentreffen und beide Seiten werden den Berg-Karabach-Konflikt, das iranische Atomabkommen, Syrien, Afghanistan und die Lage in der Region am Persischen Golf erörtern.

Ihr zufolge stehen die wirtschaftlichen Themen und gemeinsamen Energieprojekte ebenfalls auf der Tagesordnung.

Sie stellte fest, dass die Beziehungen zwischen dem Iran und Russland zunehmen und regelmäßige Kontakte zwischen den beiden Ländern bestehen.

„Dies ist Zarifs vierte Reise nach Russland in diesem Jahr. Wir haben auch aktive Beziehungen und Dialoge auf der Ebene der Parlamente und Ministerien und Organisationen beider Länder“, fügte Maria Zakharova hinzu.