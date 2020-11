IAEO-CEO: In Natanz gibt es keine aufsehenerregenden Aktivitäten

Grossi teilte Reportern am Mittwoch mit, dass IAEA-Inspektoren sagten, die Anreicherungsanlage in Natanz sei in Betrieb genommen worden, es seien jedoch noch keine Aktivität stattgefunden.



Er erklärte, dass es außerhalb der in Atomabkommen festgelegten Verpflichtungen liege, und stellte fest, dass diese Änderung für die Ergebnisse der iranischen Nuklearaktivitäten nicht von Bedeutung sei.



Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde veröffentlichte gestern ebenfalls einen kurzen Bericht, in dem bekannt gegeben wurde, dass die IAEA-Inspektoren am 14. November damit begonnen haben, UF-6-Gas in eine Kette von 174 IRM2-Zentrifugen der Anlage Natanz zu injizieren.