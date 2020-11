Rohani betont neue Entwicklung der Iran-Oman-Beziehungen in allen Bereichen

„Ich gratuliere Ihnen und Ihrem Volk aufrichtig zum bevorstehenden Nationalfeiertag des Königreichs Oman. Ich hoffe, dass die Beziehungen zwischen den beiden befreundeten Ländern im Licht der Zusammenarbeit und der gemeinsamen Anstrengungen in allen Bereichen weiter ausgebaut werden“, heißt es in der Botschaft Rohanis zu Sultan von Oman, Kheisam bin Tariq Al Said.