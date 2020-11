Internationaler Pflegekongress in Mashhad

Teheran (IRNA) - In der iranischen Stadt Mashhad fand der 3. Internationale Pflegekongress zum Thema „Strategien zur Prävention von Infektionen im Zusammenhang mit der Patientenversorgung und Coronavirus“ statt, an dem Experten aus 11 Ländern in Form von Live-Videokonferenzen teilnahmen .

Diese wissenschaftliche Veranstaltung findet virtuell in Zusammenarbeit mit dem Infektionskontrollzentrum der Genfer Universitätskliniken statt, das von der Medizinischen Universität Mashhad organisiert wird und drei Tage dauern wird.