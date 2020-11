Zarif führt Telefongespräche mit seinem britischen Amtskollegen

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif und der britische Außenminister Dominic Rennie Raab diskutierten am Montagabend in einem Telefongespräch die bilateralen Beziehungen im Rahmen des JCPOA sowie andere Fragen von gemeinsamem Interesse.



Zarif und Raab hatten im Oktober auch ein Telefongespräch geführt. In diesem Zusammenhang stellte der Sprecher des Außenministeriums, Saeed Khatibzadeh, fest, dass beide Seiten regionale und internationale Entwicklungen und Fragen von beiderseitigem Interesse erörterten.