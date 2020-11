70 Tonnen Zitronen aus Jahrom nach Europa exportiert

„Die süße Zitrone ist in den Ländern Europas und Asiens aufgrund ihrer hohen Qualität bekannt und es wird erwartet, dass bis Ende dieses Jahres 500 Tonnen süße Zitronen ins Ausland exportiert werden“, sagte er.



„Die süße Zitrone hat Käufer in den Staaten am Rande des Persischen Golfes und das Produkt wird von Europa, den Niederlanden, Deutschland und Großbritannien gekauft“, fügte er hinzu.

Ihm zufolge beträgt die Anbaufläche für süße Zitronen in Jakhrom mehr als 10.000 Hektar, und es wird erwartet, dass in diesem laufenden Jahr in dieser Stadt 400.000 Tonnen süße Zitronen geerntet werden.