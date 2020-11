Internationale Konferenz über Rumi-Studien an der Universität Isfahan

Die 3. Konferenz, die am 16. Dezember endet, zielt darauf ab, die neuesten akademischen Forschungsergebnisse von Spezialisten für persische Literatur und Sprache sowie Experten aus dem In- und Ausland über die Gedanken und Werke des großen iranischen Dichters Jalal al-Din Rumi, auch bekannt als Mawlana, zu verbreiten .



Zohreh Najafi, Direktor der Abteilung für persische Sprache und Literatur an der Isfahan-Universität, betonte, dass es insgesamt 14 Sitzungen und 56 Konferenzen geben wird, auf denen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Rumis Studien veröffentlicht werden.



Mawlana Jalal al-Din Rumi ist einer der bekanntesten persischen Dichter und Mystiker des 7. Jahrhunderts nach Christus.